Fiscalização apreende 120 quilos de carne estragada em mercadinho em Manaus

Manaus/AM - A Central Integrada de Fiscalização (CIF) apreendeu e inutilizou 120 quilos de carne, neste sábado (3). A mercadoria foi encontrada em um mercadinho, que foi autuado, localizado na avenida Adalberto Vale, no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus, após denúncias no site da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ao todo foram apreendidos 110 quilos de linguiça calabresa, fora da validade, sete quilos de carne moída e três quilos de carne de sol, impróprios para o consumo. Denúncias referentes a estabelecimentos comerciais que possuam irregularidades ou que estejam descumprindo o decreto governamental de combate à Covid-19 podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM ou ainda pelo site da secretaria, que possui um espaço próprio para isso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.