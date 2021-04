Bairros de Manaus ficam sem água neste sábado após falta de energia

Manaus, 03 de abril de 2021 - A Águas de Manaus informa que a Estação de Produção de Água da Ponta do Ismael (PDI) teve o funcionamento afetado por falta de energia elétrica na tarde de hoje, das 13h às 16h. A situação impactou o abastecimento de água nas zonas Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste, Norte e parte da Leste. Por essa razão, os bairros dessas localidades podem ter oscilações no serviço. A normalização do abastecimento de água já está em andamento e o seu restabelecimento completo se dará progressivamente em até 24h nas áreas afetadas. A Águas de Manaus agradece a compreensão da população e reforça que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

