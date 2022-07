Festival Folclórico do Amazonas encerra com premiação de campeões em Manaus

Manaus/AM - O 64° Festival Folclórico do Amazonas chegou ao fim com a premiação de 26 seis grupos folclóricos que foram declarados campeões. Os vencedores foram divididos em nove modalidades da categoria Bronze, nove da categoria Prata e oito do grupo de Acesso.

A apuração que iniciou às 14h de sábado (2), e finalizou no domingo (3), às 00h47, na sala multiuso do Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), localizado na avenida Sete de Setembro, no Centro, com a presença dos presidentes dos grupos folclóricos e danças.

A solenidade de apuração das notas foi aberta pelo diretor de cultura da Manauscult, Jonathas Ribeiro, seguido pelo representante da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Amazonas (OAB/AM), Fernando Simões, e finalizada pelo diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira.

Os envelopes foram abertos, conforme regulamento, contendo as notas dos cinco jurados responsáveis pela avaliação da apresentação dos 72 grupos folclóricos que integraram a programação no período de 12 a 23 de junho, no Centro Cultural Povos da Amazônia, além das 29 danças do grupo de Acesso. Das 72 apresentações previstas das categorias bronze e prata, duas não ocorreram porque não conveniaram com a Manauscult.

Com a apresentação comprometida por causa da chuva, a dança Cabras do Capitão Rufino, amparada pelo Regulamento do Festival Folclórico do Amazonas, não teve suas notas contabilizadas e pelo regulamento a mesma permanece no grupo prata.

Os grupos vencedores da categoria de Acesso sobem para a categoria Bronze, as danças vencedoras da Bronze sobem para a categoria Prata no próximo festival e os campões da categoria Prata sobem para a Ouro, que é realizada pelo governo do Amazonas.

Para ser considerado campeão, a exigência era que o grupo tivesse pontuação mínima de 70% dos itens avaliados, segundo o regulamento.

Durante 14 dias, aproximadamente quatro mil brincantes se apresentaram para um público de mais de 100 mil pessoas.

Resultado Final - Acesso, Bronze e Prata

Categoria BRONZE

Primeiros lugares de cada modalidade

Quadrilha de Duelos: Anjos Bandidos Show

Quadrilha Cômica: Bagaceiras na Roça

Quadrilha Tradicional: Coração de São João

Quadrilha Alternativa: Hit Dance

Dança internacional: Rancho Luso Brasileiro

Dança Nacional: Xote da Carolina

Dança Nordestina: Cangaceiros de Asa Branca

Ciranda: Império da Compensa

Tribo: Muras

Categoria PRATA

Primeiros lugares de cada modalidade

Quadrilha Tradicional:Manto Azul

Dança Internacional: Odalic

Cacetinho: Jurupixuna

Dança Nordestina: Cangaceiros de Lampeão

Ciranda: Independente do Coroado

Tribo: Barés

Quadrilha Cômica: Garotas da Noite

Quadrilha de Duelo: Pistoleiros na Roça

Dança Nacional: Café da Redenção

Grupo de Acesso

Primeiros lugares de cada modalidade

Ciranda: Ciranda da Betânia

Quadrilha Tradicional: Fogueira Ardente

Dança Alternativa: Tsunami na Roça

Dança Regional: Simetria Norte

Quadrilha Cômica: Escolinha na Roça

Dança Nordestina: Pisada no Sertão

Cacetinho: Belo Horizonte

Quadrilha De Duelo: Renascer