Festas clandestinas são fechadas durante fim de semana em Manaus

Manaus/AM - Duas festas clandestinas foram fechadas 25 estabelecimentos multados em Manaus por descumprimento do decreto governamental entre a noite da última sexta-feira (09) até a madrugada desta segunda (12).

Três estabelecimentos foram interditados por aglomerações e falta de documentação obrigatória para o funcionamento. Já as duas festas clandestinas ocorriam no bairro Tarumã. A primeira foi encerrada no sábado (10) tinha cerca de 300 pessoas, já a segunda, no domingo (11), havia mais de mil pessoas aglomeradas no local. O responsável pelo evento foi identificado e conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ao todo, a Central Integrada de Fiscalização (CIF) vistoriou 70 estabelecimentos, entre bares, postos de combustíveis e flutuantes, possíveis pontos de aglomeração. Um bar foi interditado no sábado (10) e outros dois no domingo (11), pelo não cumprimento do decreto governamental.

Além disso, 24 flutuantes foram vistoriados durante o sábado e o domingo. No sábado, dos nove locais fiscalizados, oito estavam fechados e um, que funcionava como delivery, recebeu orientação dos agentes.

Já no domingo, foram 15 locais vistoriados, sendo três autuados por funcionamento irregular e promoção de evento.