Feiras da ADS retornam nesta terça em Manaus; veja horários de funcionamento

Manaus/AM - Duas feiras de produtos regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) retomam suas atividades a partir desta terça-feira (03). Os produtores e feirantes retomam os trabalhos após pausa de duas semanas, para as celebrações de fim de ano. O retorno acontecerá conforme o calendário diário das feiras. Ao todo, dez unidades estão em funcionamento na capital, sendo nove na área urbana e uma na área rural.

As edições de terça-feira no Sumaúma Park Shopping, na Cidade Nova, zona norte, e a do Manaus Plaza Shopping, na Chapada, zona centro-oeste, serão as primeiras a retornarem. O espaço estará aberto ao público a partir das 14h e seguirá em funcionamento até às 19h.

Sucesso de público em 2022, na quarta-feira (04), será a vez da feira do Shopping Ponta Negra, na zona oeste, retomar suas atividades, das 15h às 19h. Na quinta-feira (05/01), volta a feira da praça de Alimentação do Dom Pedro, zona centro-oeste, e mais uma edição do Manaus Plaza Shopping, das 14h às 19h.

Aos sábados, três feiras também recomeçarão seus trabalhos: Comando Geral da Polícia Militar, Petrópolis, zona Sul; Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, Cidade Nova, zona norte; e Centro Cultural Povos da Amazônia (antiga Bola da Suframa), zona sul. Essas edições, tradicionalmente, ocorrem das 5h às 11h. Já no domingo, a Feira da ADS do Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra (que ocorre no estacionamento) estará pronta para a primeira edição do ano, das 6h às 12h.

Na zona rural, aos sábados e domingos, das 7h às 12h, acontece a Feira da ADS do Km 29, na Rodovia AM-010. A feira fica localizada no sentido Manaus-Rio Preto da Eva. A programação diária das feiras de produtos regionais da ADS podem ser acompanhadas no instagram oficial da agência @ads_oficial_am.

Confira o calendário das Feiras da ADS na capital:

Terças-feiras, das 14h às 19h

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

• Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Quarta-feira, das 15h às 19h

• Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Quintas-feiras, das 14h às 19h

• Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Sexta-feira, das 15h às 19h

• Novo Local a definir

Sábado, das 5h às 11h

• Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

• Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Crespo

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Sábado e domingo, das 7h ao meio-dia

• Rodovia AM-010, Km 29 (sentido Rio Preto da Eva)

Domingo, das 6h ao meio-dia

• Praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra