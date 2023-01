Entra em vigor novo preço do Zona Azul em Manaus

Manaus/ AM - Começa a valer hoje (2), o novo preço para estacionar nas vagas do Zona Azul em Manaus. Agora, o preço sobe de R$ 2,45 para R$ 3,50. O novo valor deve permanecer por seis meses e poderá subir para R$ 3,98 após esse período, valor esse pedido anteriormente pelo Consórcio Amazônia, Tecnologia de Trânsito da Amazônia SPE – Ltda, empresa detentora da outorga do serviço. A empresa chegou a acionar a justiça para garantir o reajuste que beira os R$ 4, mas após contestação da Ageman, um acordo possibilitou desconto de R$ 0,48, permitindo o preço de R$ 3,50, que entrou em vigor nesta segunda.

Implantado em 2018, o serviço público de Estacionamento Rotativo Pago Zona Azul passou a ser regulado e fiscalizado pela Ageman em 2019, com a publicação do decreto municipal nº 4.399, de 3 de maio de 2019.

Atualmente, o serviço oferta 5.397 vagas, sendo 3.863 vagas na área central de Manaus e outras 1.534 no conjunto Vieiralves, zona Centro-Sul da capital. Em breve, outras áreas comerciais da cidade deverão ser contempladas com a expansão do serviço.

O serviço é realizado pela empresa Consórcio Amazônia, Tecnologia de Trânsito da Amazônia SPE – Ltda, detentora da outorga do serviço, conforme contrato nº 014/2015 – celebrado com o município de Manaus.

Os créditos podem ser adquiridos por meio do aplicativo Zona Azul Manaus, site www.zamanaus.com.br nos postos de venda autorizados ou ainda com os monitores.

A atividade de regulação junto ao contrato de concessão do referido serviço tem possibilitado melhorias aos mais de 123 mil usuários que utilizam o Zona Azul mensalmente, além de garantir melhor fluidez no trânsito de Manaus e segurança jurídica ao poder concedente (Prefeitura de Manaus).