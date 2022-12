Feirão Limpa Nome do Serasa com desconto de até 99% termina hoje

Manaus/AM – Quem está inadimplente e quer começar 2023 com o nome limpo na praça tem até esta sexta-feira (23), para aproveitar as negociações do Feirão Limpa Nome do Serasa.

As propostas oferecem até 99% de desconto nas dívidas e o pagamento pode ser feito via PIX. Os interessados podem realizar a negociação por meio do site do Serasa http://www.serasalimpanome.com.br, pelo aplicativo, por ligação gratuita 0800 591 1222 ou ainda pelo WhatsApp 11 99575–2096.

O Feirão na versão online está ativo desde o dia 1º de novembro e já realizou mais de 4,5 milhões de negociações. Muita gente está aproveitando o 13º salário para quitar os débitos e recuperar o crédito na praça.