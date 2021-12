Feira de adoção de Pets ganha versão natalina neste domingo em Manaus

Manaus/AM - O ‘dezembro verde’, mês dedicado a conscientização sobre o abandono de animais, será fechado com chave de ouro, com uma super edição natalina do ‘Evento de Adoção de Pets’ no Manauara Shopping, neste domingo (19). O evento ocorre das 8h às 12h, e será realizado no espaço do Deck do centro de compras. A ação conta com apoio de três instituições que atuam no resgate e abrigo de animais em Manaus, são elas: ONG Proteção, Adoção e Tratamento Animal - PATA, Organização Bicho Amado - OBA, e ONG Protetores dos Animais Manaus.

No local ainda estarão disponíveis vários atrativos para o seu amiguinho de quatro patas, como espaço para a realização de fotos com temática natalina, Dog Noel, com poltrona para os pets; desfile natalino com os pets; além de jingles natalinos, com coreografia da estrela mirim Alexa Yngrid.

PETs Friends

O evento de adoção é parte do projeto ‘PETs Friends’ do Manauara Shopping. O trio formado por um cãozinho caramelo (Cauê), uma cadelinha Shitzu (Naiá) e uma gatinha simpática (Nina), são as novas carinhas da campanha que apoia a vinda de PETs ao shopping, e oferece também super dicas espalhadas em vários pontos do mall. Os nomes dos mascotes foram definidos após uma votação online no site do shopping.

Os personagens foram criados pelo quadrinista Romahs Mascarenhas, que atualmente trabalha na Maurício De Souza Produções, responsável por dar vida à ‘Turma da Mônica’. Ele conta como foi o processo de criação da identidade visual dos bichinhos.

“Os três personagens foram definidos de acordo com que chamamos dentro do cartoon de animais ‘antropomorfizados’, são aqueles que recebem ou adquirem características humanas, tanto que cada um deles possuem estilo e personalidade própria, seja de figurino ou de acessórios como fone de ouvido, skate ou celular. Tive referencias também do estúdio da Hanna-Barbera que foi quem criou desenhos clássicos como Zé Colmeia, Dom Quixote e Scooby-Doo”.