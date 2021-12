Acidente: Carros batem de frente e motorista fica ferida em Manaus; vídeo

A motorista do Prisma ficou presa nas ferragens. A equipe do Corpo Bombeiros precisou cortar os ferros para resgatar a vítima, que foi conduzida ao hospital por socorristas do Samu.

Carros colidem em frente de escola no Lírio do Vale pic.twitter.com/SwyZkCWfkS

Mulher fica presa em ferragens de carro após acidente no Lírio do Vale em Manaus pic.twitter.com/qPWiX4BOgz

Manaus/AM - Um acidente entre dois carros deixou uma mulher presa nas ferragens do veículo, na manhã desta quarta-feira (15). A colisão aconteceu em frente a Escola Estadual Antônio da Encarnação Filho, na avenida Laguna, bairro Lírio do Vale, zona centro-oeste da cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.