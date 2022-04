Feira da FAS terá programação cultural e retirada de título de eleitor em Manaus

Manaus/AM - A feira da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) terá mais de 70 expositores de produtos diversos, programação cultural e retirada de título de eleitor para menores de 18 anos no próximo domingo (1º), das 08h às 19h, em Manaus.

Com entrada gratuita, o evento terá venda de produtos variados, de jardinagem e de gastronomia feitos por pequenos empreendedores da região, que têm produção sustentável, com destaque para espaços dedicados a expositores indígenas, migrantes e refugiados.

A programação cultural para todas as idades será das 8h às 12h, com a artista Mel Angeoles no Espaço Kids com brincadeiras e pintura de rosto. Já, às 11h, Palhaço Feupuudo anima os pequenos com contação de histórias. Uma novidade desta edição será a presença de cosplayers de personagens do mundo dos quadrinhos e dos filmes.

O evento também contará com um espaço para retirada de título do eleitor para jovens abaixo dos 18 anos mediante a apresentação de documento de identificação com foto e comprovante de residência atual. A ação é realizada em parceria com a organização Politize! através da embaixada em Manaus e com apoio da plataforma Namaloca.

Às 13h as apresentações seguem com a cantora amazonense Iana Moral, com músicas autorais que misturam ritmos de pop, hip-hop e brega funk. Em seguida, às 14h, a dupla Daniel Maia e Frota fará uma apresentação de stand up comedy. A banda Os Tucumanus agita o evento com um show especial, a partir das 16h, com seu repertório regional. Para encerrar a programação, o cantor Roberto Rios apresentará músicas no ritmo do beiradão.

A programação da feira traz também a roda de conversa e exibição do documentário “Cachoeiras de Letras”, às 15h, com o diretor e produtor, Denilson Novo, que registra o ativismo social de bibliotecas comunitárias no interior do Amazonas. Além disso, também terá a exposição “Regionalismo e as origens da Amazônia'', do artista plástico e grafiteiro, Robson Megart.

O acesso será permitido a animais de estimação que estejam com coleira e com seu tutor. Os visitantes também são convidados a levarem copos para uso e bolsas ecológicas. O evento segue todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19, com exigência da apresentação da carteira de vacinação com o esquema vacinal completo, disponibilização de álcool gel, orientação para medidas de distanciamento e recomendação do uso de máscara para idosos de 70 anos ou mais, e pessoas com sintomas gripais e imunossuprimidos.