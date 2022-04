Cerca de 4 mil famílias afetadas pela Cheia receberão auxílio-aluguel de R$ 600 em Manaus

Manaus/AM - Com o objetivo de minimizar os danos causados pela alta no nível dos rios Negro e Amazonas, foi lançada a operação “Cheia 2022” em Manaus. Entre os principais pontos destacados estão o início do trabalho preventivo das secretarias nas áreas de risco já mapeadas nos anos anteriores e o aumento do Auxílio Aluguel, que desde janeiro passou de R$ 300 para R$ 600.

De acordo com o monitoramento hidrológico do município, em 2022, Manaus deverá enfrentar uma cheia semelhante à do ano passado. Assim, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) estima que ao menos 4 mil famílias, de 19 bairros da capital e de comunidades ribeirinhas, deverão ser atendidas pela gestão municipal.

A estimativa da prefeitura é investir mais de R$ 4,8 milhões, em duas parcelas de R$ 600, com pagamento do Auxílio Aluguel para famílias prejudicadas pelas cheias neste ano.

Para o prefeito David Almeida, a antecipação dos serviços preventivos serão fundamentais para que os danos à população sejam pequenos, uma vez que todas as secretarias já sabem como potencializar os atendimentos após a enchente histórica do ano passado.