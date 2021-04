Feira da ADS retorna para antigo endereço no Petrópolis neste sábado

Manaus/AM - A Feira da ADS que era realizada no Comando Geral da Polícia Militar até fevereiro de 2021, na rua Benjamin Constant, 2.150, irá retornar neste sábado (10), das 5h às 10h, no bairro Petrópolis.

“Essas feiras, principalmente nos bairros, são uma grande oportunidade para os produtores de criar força dentro da própria comunidade, além de movimentar a economia do bairro”, enfatiza a presidente da ADS, Michelle Bessa.



O endereço tem local estratégico para os moradores do bairro e oferece boas condições de circulação para os clientes, tendo sido uma sugestão da comunidade, que sempre prestigia os produtores rurais do Amazonas nas edições da feira.



“Cerca de 18 feirantes, com 18 boxes (com 40x10 m², cada) retornarão neste sábado. Nosso intuito é movimentar o setor primário, beneficiando diretamente os produtores da agricultura familiar, com uma boa renda e os consumidores, com alimentos de qualidade e preço acessível”, destacou o gerente de Feiras e Eventos da ADS, Diego Augusto.



A novidade deste sábado será a volta do café regional, com tapioca e pão com tucumã, o queridinho para quem frequenta as Feiras da ADS.



Entre os produtos que serão ofertados estão: hortifrutis, artesanatos, ovos, café da manhã regional e outros itens com preços acessíveis e de qualidade. Os alimentos disponibilizados são oriundos de produtores da Região Metropolitana de Manaus. A expectativa de público para o novo local é de 900 visitantes por edição.



No ambiente, serão cumpridas todas as normas de segurança estabelecidas para prevenção e combate ao novo coronavírus, incluindo a fiscalização do distanciamento social para evitar aglomerações, obrigatoriedade do uso de máscara para proteção e a aferição de temperatura. Não será permitido degustar e nem tocar nos produtos durante as compras. Todo manuseio dos alimentos será feito com apoio dos feirantes.



Calendário das Feiras – Durante a semana, as Feiras da ADS acontecem em vários pontos estratégicos de Manaus. As localidades e horários são:



• Terças-feiras: Manaus Plaza Shopping e Sumaúma Park Shopping, das 14h às 19h



• Quartas-feiras: Shopping Ponta Negra, das 16h às 20h



• Quintas-feiras: Manaus Plaza Shopping, das 14h às 19h



• Sábados – Clube Militar de Manaus (Cassam), na avenida Rodrigo Otávio, 430, Crespo, das 5h às 11h; Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, na rua Gandu, 119, Cidade Nova, das 5h às 11h; CECF Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio, das 5h às 11; e Comando Geral da Polícia Militar, bairro Petrópolis, das 5h às 10h.