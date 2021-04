FCecon alerta população sobre hábitos saudáveis que previnem o câncer

Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que, em 2021, em torno de 5,4 mil novos casos de câncer serão registrados no Amazonas.

O uso de preservativo durante as relações sexuais é uma importante medida. Desta forma, homens e mulheres previnem o Papilomavírus Humano (HPV), vírus adquirido sexualmente e que causa, através de infecções persistentes, o desenvolvimento de câncer de colo do útero e de pênis. Os exames de detecção precoce do câncer de colo uterino, de mama e de próstata também devem ser feitos pela população seguindo o período e faixa etária indicados. “Muitos de nós trazemos na nossa genética a possibilidade de desenvolver o câncer ao longo da nossa vida. Então, tenha hábitos saudáveis de vida e faça seus exames para um diagnóstico precoce”, destaca Muniz. Números

O câncer não tem uma causa única. Há diversas causas externas, presentes no meio ambiente, e internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Estudos mostram que entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas. Segundo o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, o ideal é que a população evite os hábitos e práticas nocivas à saúde. “Para se desenvolver o câncer, há fatores de risco que podem prejudicar a vida das pessoas. São hábitos adquiridos até mesmo na juventude, que trarão muitos malefícios no futuro, como o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a obesidade”, afirma. Prevenção

Manaus/AM - Consumo de bebidas alcoólicas, obesidade e tabagismo são alguns fatores de risco para desenvolver o câncer. Nesta quinta-feira (08/04), celebra-se o Dia Mundial de Combate ao Câncer e a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), alerta a população para que adote hábitos saudáveis para prevenir a doença. O câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células. Estas células tendem a ser agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores. Causas

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.