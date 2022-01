Famílias têm casas destruídas no Ano Novo após barranco ceder em Manaus

Manaus/AM - Duas casas foram engolidas por um barranco neste sábado (1º), deixando famílias desabrigadas no Ano Novo, na avenida Itaberaba, conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, na zona norte. As casas foram interditadas após serem condenadas, e após o desabamento, outras casas e uma parada de ônibus estão comprometidas, por conta disso os próprios moradores bloquearam a rua para veículos. Os donos das casas disseram que o prejuízo chega nos R$ 400 mil. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos e prestar auxílio aos prejudicados.



Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.