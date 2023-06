Famílias afetadas pelas chuvas recebem doações em Manaus

No dia 12 de maio, 120 famílias, residentes na comunidade Vila Amazonas, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, foram contempladas com os kits. A segunda entrega aconteceu no dia 17 de maio. Desta vez, moradores da comunidade Monte Cristo e Fazendinha foram beneficiados.

Além do valor de R$ 979.254,00, enviado pelo governo federal, foram empregados recursos do município para reduzir os impactos causados pelas chuvas em março. O dinheiro está sendo usado para serviços de infraestrutura, construção de moradias e trabalhos preventivos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.