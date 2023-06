Dez bairros ficam sem energia neste sábado em Manaus

TARUMÃ – Estrada Do Tarumã (próximo à entrada do Parque Riachuelo e Ponte Da Cachoeira Alta) e adjacências, das 8h30 às 16h.

SÃO RAIMUNDO – Travessa 5 de Setembro com rua Adriano Jorge (próximo ao América Esporte Clube), das 9h às 16h e Rua Adriano Jorge com travessa 5 de Setembro (próximo a Escola Estadual Olavo Bilac), das 9h às 16h.

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – Av. Dr. Thomás (próximo do Parque do Idoso), das 13h às 17h.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.