'ExpoMulher' reúne empreendedoras no Palacete Provincial em Manaus

Manaus/AM – Em alusão ao Dia do Empreendedorismo Feminino, a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, apresenta a "ExpoMulher", que acontece entre os dias 19 e 21 de novembro, das 9h às 15h, no Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, no Centro). O acesso é gratuito e o agendamento pode ser feito no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

As visitas vão ser feitas com grupos de até dez pessoas para atender aos protocolos de segurança de prevenção à covid-19.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a proposta da exposição é impulsionar as atividades de mulheres empreendedoras. Ele explica que, neste primeiro momento, 13 expositoras que atuam em Manaus participam da feira criativa como representantes de diferentes segmentos.

"Mais do que uma data comemorativa, é um movimento para incentivar a participação das mulheres no mercado de trabalho e, neste sentido, queremos contribuir no apoio e estímulo para que essas empreendedoras possam inspirar outras mulheres", comenta o titular da pasta.

Entre as participações confirmadas estão Deise Mota Doces Artesanais, Concretíssimo por Hágata Ozório, A Palavra do Café, Óleos Essenciais Saúde & Bem-Estar, Charmmy Manaós, Elaine Gualberto Store Perfumaria e Cosméticos, Minhas Artes, Bless Semi Joias, Anna’s Doces e Tenda da Lilith Acessórios.

Protocolos

O Palacete Provincial adotou todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso de máscara é obrigatório.

