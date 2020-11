Beneficiários do Prosamim recebem pagamento de indenizações e bônus-moradia

A Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), efetuou, nesta quinta-feira (12), o décimo pagamento de indenizações e bônus-moradia para 54 beneficiários cadastrados no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), que residiam na área do Igarapé do Quarenta, trecho entre a avenida Costa e Silva (Silves) e rua Maués, bairro da Cachoeirinha.

Os pagamentos às famílias foram efetuados no Centro Estadual de Convivência do Idoso de Aparecida, na rua Wilkens de Matos, s/n⁰ - bairro Aparecida.

De acordo com o diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga, para essa ação o Governo do Estado disponibilizou o valor de R$ 1.793.916,99 em recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “Com esse pagamento, várias famílias iniciam um novo momento em suas vidas, comprando imóveis em áreas legalizadas, fora do risco de enchentes e vulnerabilidade social”, disse o diretor-presidente.

O pedreiro Ednelson Francisco de Vasconcelos, um dos beneficiados, destacou que receber o bônus-moradia possibilitará que sua família tenha uma moradia digna. “Primeiro, agradeço a Deus por esse momento tão importante para a minha família e depois, ao Estado que cumpriu com sua promessa. Essa casa é um bem importante para os meus três filhos”, comemorou o beneficiário.

A dona de casa Kátia Maria da Mota Silveira é outra beneficiária que comemorou o recebimento do bônus-moradia. “Morei nove anos no Quarenta e vivíamos sempre tensos por causa das alagações ou por causa da insegurança naquela área. Hoje, é um dia muito feliz para a minha família”, afirmou a beneficiária.

As 54 famílias receberam diferentes benefícios: 24 indenizações (valores que variam de acordo com a benfeitoria do imóvel), 15 bônus-moradia no valor de R$ 50 mil (solução aplicada para aquisição de casa regularizada no mercado imobiliário); nove auxílios-moradia no valor de R$ 6 mil (aplicados a inquilinos e cedidos atendidos pelo programa) e seis Fundos de Comércio (espaço comercial pequeno).

Os pagamentos realizados, nesta quinta-feira (12), permitirão que a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), coordenadora das ações do Prosamim, possa avançar nas frentes de obras do Igarapé do 40, o que possibilitará mais requalificação urbana e melhorias de trânsito na cidade.