Expoagro vai oferecer 60 cursos gratuitos em Manaus; veja programação

Manaus/AM – Cursos gratuitos, entre oficinas e palestras, direcionadas a produtores e a todos os interessados na área serão ministradas durante a realização da 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro).

A Expoagro será realizada no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, no KM 2 da BR-174. A programação das palestras inicia na próxima semana, de 5 a 10 de dezembro, sendo uma oportunidade de aprimoramento aos produtores rurais, estudantes e profissionais, entre outros.

Ao todo, serão oferecidos, aproximadamente, 60 cursos gratuitos, os quais estarão disponíveis no auditório e sala da Sepror, locais que vão concentrar a maioria das programações do Sistema Sepror, Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado Amazonas (Fetagri) e Feira do Cooperativismo Amazonense (Fecoop/AM).

As atividades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), ocorrerão em seu próprio estande.

Veja a programação completa



Data: 05/12 (Terça-Feira)

- Regularização Ambiental de Atividades Agropecuárias no Estado do Amazonas (Ipaam)

- Introdução à Piscicultura (Sepror/Sepa)

- Arranjo Produtivo Local das culturas do Cacau (Warabu) e Pitaya (Toca da Pitaya) e Incentivos Fiscais às Agroindústrias (Sedecti)

- Origem de madeira legal para uso em pequenas propriedades rurais (Idam)

- Pecuária sustentável genética, sanidade e sistema de pastejo rotacionado (Idam)

- Workshop Radar de Financiamento (Fecoop-AM)

- Workshop de Exportação na Prática (Fecoop-AM)

- Perspectiva da Abacaxicultura para o Estado do Amazonas (Idam)

- Boas Práticas no Manejo e Qualidade da Água da Piscicultura (Idam)

- Iniciando na Pesca Esportiva (Idam)



Data: 06/12 (Quarta-Feira)

- Câmara da Agronindústria – Arranjo Produtivo Local nas culturas Açaí (Balsa do Açaí – BERTOLINI), Castanha (ASSOAB – BERURI) e Projeto Piloto do Curauá - TUTIPÇAST) Sedecti

- Seminário de Bioeconomia e Negócios Sustentáveis (Sedecti)

- Treinamento Agentes de Desenvolvimento Coop (Fecoop-AM)

- Monilíase do cacaueiro e cupuaçuzeiro: panorama geral no Estado do Amazonas (Adaf)

- Mosca da carambola: uma ameaça para a fruticultura amazonense e nacional (Adaf)

- Promove – Benefícios do povo moveleiro (ADS)

- Raça 4 Tropical da Fusariose da Bananeira: a maior ameaça atual da bananeira brasileira (Adaf)

- Boas práticas na aplicação de agrotóxicos (Adaf)

- Workshop da mandioca (Sepror)



Data: 07/12 (Quinta-Feira)

- Legalização de atividades na meliponicultura e avicultura (Idam)

- Boas Práticas na produção e melhoria da farinha de mandioca (Idam)

- Workshop da Pecuária (Sepror)

- Obtenção do Selo Arte no Amazonas (Adaf)

- Bioinsumos e qualidade do solo na agricultura familiar (Idam)

- 3ª Reunião Ordinária 2023 – Fórum Origens Amazonas (Sedecti)

- Continuação do IV Seminário de Bioeconomia e Negócios Sustentáveis (Sedecti)

- Seminário o Modelo de Negócio Cooperativo (Fecoop-AM)



Data: 08/12 (Sexta-Feira)

- Boas práticas na produção manejo e pós-colheita do café (Idam)

- A importância da agroecologia com estratégia para minimizar os efeitos dos incêndios florestais e queimadas, no contexto da agricultura familiar (Idam)

- Passo a passo de acesso ao crédito rural (Idam)

- Reunião do Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos (Sepror/Seapaf)

- Boas Práticas na Pecuária Sustentável (Sedecti)

- Tecnologias de cultivo na produção sustentável de pitaya (Idam)

- Licenciamento ambiental de atividades agropecuárias (Sepror/Seapaf)

- Palestra-Geoprocessamento/pesca (Sepror/Sepa)

- Palestra – Pesca Esportiva (Sepror/Sepa)

- Desafio de Arremesso (Sepror/Sepa)



Data: 09/12 (Sábado)

- A importância do programa permanente de regularização fundiária na Amazônia Legal (Incra – Fetagri)

- Painel de Oficinas em Economia Criativa (Sedecti)

- Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) MDS-Ufam-Fetagri

- Treinamento sobre os Programas e Políticas Públicas para a Agricultura Familiar (Fecoop-AM)

- Questão Fundiária e Agrária no Estado do Amazonas (Incra – Sect – Fetagri)

- Selo Arte – Desafios e Perspectivas (Mapa)

- Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia (Anater – Idam – Fetagri)

- Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), Bioeconomia e Inovação no Amazonas (Sedecti – Fetagri)



Data: 10/12 (Domingo)

- Oficina de Empreendedorismo (Sedecti)

- Oficina de Essências (Sedecti)