Expoagro em Manaus terá inicio no dia 9

Ainda no evento, o governador também assinará o decreto que concede isenção do Imposto de Produtos Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os produtos comercializados durante a feira.

Manaus/AM – A Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) acontecerá entre os dias 9 e 12 de dezembro. O anúncio do evento e onde será realizado vai ser anunciado governador Wilson Lima, nesta segunda-feira (29).

