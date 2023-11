Estudo mostra que mais de 60% da população adulta em Manaus está acima do peso

Manaus/AM - Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde revela que, em Manaus, 63,5% dos adultos de 18 anos ou mais estão com excesso de peso. Os dados mostram que as mulheres manauaras lideram a frequência de excesso de peso entre as capitais brasileiras, com 61,8%. Entre os homens 65,2% estão com excesso de peso, a terceira maior frequência observada no país.

O problema é um fator de risco altíssimo para o desenvolvimento da diabetes, desenvolvida principalmente devido à falta de alimentação saudável e exercícios físicos. Nesta terça-feira (14), Dia Mundial do Diabetes, nesta terça-feira (14/11), a Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas) reforça a importância da adoção de hábitos de vida saudáveis, como forma de prevenção ao diabetes.

Um estudo da Organização Panamericana de Saúde (Opas) mostra que o número de pessoas com diabetes triplicou nos últimos 30 anos na América e que o aumento está relacionado ao crescimento dos fatores de risco.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, que coordena a campanha nacional pelo Dia Mundial do Diabetes, o diagnóstico da doença pode ser feito a partir da medição da taxa de glicemia através de um simples exame de sangue. Havendo alteração da taxa, outros exames mais aprofundados devem ser solicitados pelo médico, como o exame de curva glicêmica.

O tratamento, explica a SBD, envolve o controle do nível de glicose no sangue para evitar complicações, seguindo a orientação de profissionais de saúde e, principalmente, a adoção de hábitos saudáveis. A redução do consumo de doces, gorduras e carboidratos e a prática de exercícios físicos contribuem para o controle do Diabetes.