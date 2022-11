Estudantes pedem policiamento na Ufam após constantes assaltos

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (16), o reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), professor Sylvio Mario Puga Ferreira, juntamente com a diretora do Departamento de Assistência Estudantil da Universidade (Daest), professora Karime Bentes, reuniram com lideranças e representantes estudantis para formalizar o recente alinhamento acerca das medidas para fortalecer a política de segurança interna e para o entorno do campus universitário.

A presidente da União Estadual dos Estudantes (UEE), Raiane Alencar, a diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&T) da Associação Nacional de Pós-graduandos (ANPG) e o doutorando Salomão Costa, egresso do curso de Física, entregaram ao reitor um documento no qual constam as seguintes medidas:

1. Posto instalado na via de acesso ao Campus Ufam;

2. Disponibilizar e reforçar o formulário de pesquisa sobre o assunto para a Assessoria de Comunicação (Ascom) divulgar;

3. Reunião ampliada com professores, técnicos e discentes acerca da segurança no Campus;

4. Realizar diagnóstico de como está a gestão de segurança na Ufam;

5. Mapear horários de pico onde são os locais mais assaltados;

6. Melhoria na infraestrutura e Iluminação na Ufam.

O reitor recebeu o documento e se prontificou a dar as devidas providências à demanda. "Temos trabalho junto à Secretaria de Segurança, por meio do comando da Polícia Militar, para garantir que possamos promover segurança e fomentar a sensação de segurança à nossa comunidade. É para isso que estamos trabalhando, ouvindo lideranças e nossa comunidade", disse Puga.

As lideranças da UEE e ANPG reforçaram a importância da manutenção do diálogo com a comunidade universitária, especialmente os alunos, uma vez que eles têm sido os mais afetados pelos recorrentes assaltos a coletivos no entorno da Ufam.