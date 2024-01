Estacionamento irregular é fiscalizado no Centro

Estacionar em locais proibidos foi o segundo maior motivo de notificações realizadas pelo IMMU em 2023, com quase 36 mil multas aplicadas no ano passado.

Na região do mercado Adolpho Lisboa, os agentes fiscalizaram o estacionamento especial para idosos e PcDs. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multa de R$ 293,47 para quem estacionar em uma vaga de idoso sem ter 60 anos ou mais (e sem o cartão de estacionamento para idoso). Além disso, essa infração gravíssima gera sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor e o veículo pode ser recolhido.

Manaus/AM - Os agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizaram, nesta quarta-feira (24), uma operação de fiscalização do centro comercial de Manaus para coibir estacionamento irregular.

