Espetáculo "Um Sonho de Natal" encerra apresentações hoje em Manaus

Neste ano, a produção tem como tema “Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate”, baseada na obra de Roald Dahl e está na sua 21ª edição. O espetáculo já faz parte do calendário oficial do município de Manaus.

A entrada é gratuita, mas a orientação é chegar com antecedência para garanti-la. “Se você está se programando para vir ao espetáculo, sugerimos que chegue com 40 minutos de antecedência para que os nossos anfitriões possam lhe colocar em um lugar confortável. Nossa peça está linda e tenho certeza que você não irá se arrepender. Não perca essa oportunidade de conhecer a verdadeira história do Natal”, afirma Tony Félix, um dos pastores e organizadores do evento.

As sessões ocorrem às 15h, 17h30 e 20h, tanto na Nova Igreja Batista da Avenida Torquato Tapajós, quanto no templo da Nova Igreja Batista Tabernáculo, na Avenida Japurá, 2020, bairro Cachoeirinha.

