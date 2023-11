Espetáculo 'Um Sonho de Natal’ começa apresentações nesta quinta em Manaus

Manaus/AM - O espetáculo ‘Um Sonho de Natal – O Circo da Vida’, tem sua estreia marcada para esta quinta-feira (9), às 20h. Promovido pela Nova Igreja Batista (NIB), a nova história se passa dentro de um circo, proporcionando uma experiência mágica e emocionante para toda família. Com entrada e estacionamento gratuito, as apresentações serão realizadas entre os dias 9 e 25 de dezembro, com exceção do dia 24.

O espetáculo contará com sessões em dois locais: no auditório da Nova Igreja Batista, localizado na Avenida Torquato Tapajós, 4444, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte; e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, que fica na Avenida Japurá, 2020, bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Após passar pela ‘Fábrica de Chocolate’, ‘Reino do Leão’ e ‘Floresta Encantada’, em 2023 o espetáculo, que já faz parte do calendário oficial da capital amazonense, terá o tema ‘O Circo da Vida’, transportando o público para um mundo onde artistas circenses, acrobatas, palhaços e personagens cativantes ganharão vida no palco.

Todo espetáculo é produzido por cerca de 3 mil membros voluntários da igreja, que estão se preparando para criar um show de alta qualidade. Além disso, a Nova Igreja Batista tem se empenhado em trazer uma mensagem de esperança, amor e solidariedade por meio da peça, buscando apresentar a todos o verdadeiro significado do Natal.