Espetáculo 'Sonho de Natal' estreia com apresentações na Ponta Negra

Manaus/AM - O tradicional espetáculo 'Um sonho de Natal' vai estrear com apresentação única na próxima quinta-feira (08) em dois horários, às 19h30 e 20h30, no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. Para garantir o sucesso das apresentações, foi realizado, na noite desta quarta-feira (30), o primeiro ensaio no palco do complexo turístico.

O tradicional musical natalino chega a sua 21ª edição em 2022 e será apresentado entre os dias 10 e 25 de dezembro, exceto no dia 24, de segunda a sexta-feira, às 20h. No sábado, às 17h e 20h. Já no domingo, às 15h, 17h30 e 20h, na Nova Igreja Batista, localizada na Torquato Tapajós, e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, que fica no bairro Cachoeirinha, zona Sul. A estrada e o estacionamento são gratuitos.

Repleto de novidades que prometem encantar o público, o culto natalino “Um Sonho de Natal” deste ano vai desvendar os mistérios de uma fábrica de chocolate, enredo adaptado da famosa obra de Roald Dahl (1964).

A trama gira em torno de um garoto pobre que encontra um dos bilhetes dourados para visitar a fábrica do chocolateiro Willy Wonka. A história se passa em um cenário de pós-segunda guerra mundial, em uma cidade isolada na Bélgica, chamada “Forest”, onde toda a população se concentra nos portões da antiga fábrica.