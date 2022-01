Escolas de Samba viram pontos de vacinação com apresentação carnavalesca em Manaus

Manaus/AM - As quadras de oito escolas de samba do grupo especial vão virar pontos de vacinação contra a covid-19 com apresentações carnavalescas e distribuição de feijoada no próximo dia 5 de fevereiro.

O atendimento vai acontecer das 9h às 16h em endereços distintos. A ação foi acordada entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus com as escolas e fazem parte da campanha “Pra Sambar Tem que Vacinar”.

O acordo prevê que as escolas disponibilizem seus espaços para a imunização da população e em troca, terão direito de realizar uma live no Carnaval 2022.

Enquanto acontece a vacinação, as escolas farão apresentações com passistas, rainhas de bateria entre outros itens dos desfiles. Confira os locais de vacinação:

- GRES Vila da Barra, na Avenida Brasil, Compensa, zona Oeste;

- GRES Unidos do Alvorada, localizada na rua Projetada, nº 1,no bairro Alvorada, zona Oeste;

- GRES Sem Compromisso situada na avenida Margarita, no bairro Cidade Nova – zona Norte;

- GRES Grande Família na rua Itajubá, no São José – zona Leste;

- GRES Mocidade Independente de Aparecida que fica na Avenida Ramos Ferreira, bairro Aparecida, Centro, zona Sul;

- GRES Andança Ciganos, na Av. Borba, bairro Cachoeirinha, zona Sul;

- GRES Reino Unido da Liberdade localizada na Avenida São João, Morro da Liberdade, na zona Sul;

- GRES Vitória Régia situada na Rua Emílio Moreira, Praça 14, na zona Sul.