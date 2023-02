Escolas de Samba do Grupo Especial de Manaus fazem esquenta no Sambódromo

Manaus/AM - As escolas de samba do Grupo Especial de Manaus realizaram nesta segunda-feira (13), os ensaios técnicos, que marcam os últimos momentos antes do início dos desfiles. O esquenta aconteceu no Sambódromo e foi aberto ao público.

Nesta segunda-feira, as escolas que afinaram os últimos detalhes para o Carnaval, por ordem de apresentações, foram a Gres Vila da Barra, GRCES Primos da Ilha, GSRES Andanças de Ciganos e Gres Reino Unido da Liberdade.



O ensaio continua nesta terça-feira (14), pela seguinte ordem: Gres Mocidade Independente de Aparecida, GRCES A Grande Família, Gres Unidos do Alvorada e Gres Vitória Régia.

Carnaval na Floresta

O Desfile das Escolas de Samba é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e faz parte dos festejos oficiais de Momo, que neste ano trazem a temática “Carnaval na Floresta”, com diversidade e representatividade do povo.