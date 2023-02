Escola Luminova Manaus, do Grupo Nilton Lins chega com bolsas de 75%

Certamente uma nova opção que se abre para um ensino de qualidade com mensalidades mais acessíveis, em 2023 no Estados do Amazonas e Ceará e a partir de 2024 em outras localidades, sempre em bairros de grande densidade para assim responder ao compromisso da democratização do ensino de qualidade à todos.

As unidades Luminova vão se somar às três unidades das escolas Nilton Lins, instaladas em Manaus e Manacapuru e às unidades da Escola Maple Bear de educação bilingue que fazem parte do grupo.

O Grupo Nilton Lins acaba de fechar parceria com o grupo SEB para implantação de dez unidades de escolas de educação básica para o Norte /Nordeste do país: a Escola Luminova.

Nova escola na zona leste Manaus chega com metodologia de ensino inovador e oferta bolsas de 75% em todas as séries para novos alunos por tempo limitado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.