Escola de samba lamenta morte de jornalista em Manaus: 'torcedor apaixonado'

Manaus/AM - O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida lamentou a morte do jornalista Nilo Diogo de Melo Neto, 42, que foi encontrado sem vida, neste sábado (20), no apartamento onde morava na Rua Japurá, no Centro de Manaus.

Nilo atuava como assessor da escola de samba. "É com profundo pesar que o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida informa o falecimento do nosso querido amigo, torcedor apaixonado e assessor de comunicação, Nilo Diogo", diz a nota divulgada nas redes sociais.

"A partida repentina de Nilo é uma perda imensurável na vida de todos que conheciam o ser iluminado e cheio de alegria, que contagiava todos à sua volta. Apaixonado pela Aparecida, sempre estava disposto a ajudar nossa escola, e somos gratos por ter feito parte da história dele, assim como ele deixou sua marca dentro da nossa agremiação".

O jornalista também fazia parte da assessoria do Fundo de Promoção Social (FPS), do Governo do Estado do Amazonas.

