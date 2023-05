Entidades convocam para ato contra o aumento da tarifa de ônibus em Manaus

O ato público foi publicado nas redes sociais pela União Estadual dos Estudantes do Amazonas (UEE-AM), vinculado à União Nacional dos Estudantes (UNE). "Chega de pagar cada vez mais para se locomover! No dia 22 de maio, às 15 horas, nos encontraremos na Praça da Saudade para caminhar em direção ao Sinetram. Vamos mostrar nossa indignação e reivindicar nossos direitos!".

