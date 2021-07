Escola de Manaus oferece bolsas de até 100% em cursos profissionalizantes

Manaus/AM - O Centro de Ensino Técnico (Centec) anunciou nesta sexta-feira (2) a abertura de inscrições para concurso de bolsas, com oportunidades para os mais de 20 cursos profissionalizantes, incluindo técnicos, auxiliares e especializações. O processo vai até 21 de julho.

Os interessados podem realizar sua pré-inscrição online no endereço: https://bit.ly/concursodebolsascentec21. Para validar, porém, o candidato precisa comparecer à sede da escola, localizada na avenida Djalma Batista, 646, São Geraldo, de 8h às 21h, levando RG, CPF e comprovante de residência.

As inscrições são solidárias, ou seja, quem quiser participar precisa doar um quilo de alimento não perecível no ato da confirmação. Todo o montante arrecadado será entregue à Casa São Vicente de Paulo, que assiste pessoas idosas.

Podem participar do concurso de bolsas alunos egressos das redes pública e privada que já concluíram ou estejam concluindo o ensino médio. Os que finalizarem o ensino médio antes do término do curso profissionalizante também podem concorrer, mas precisam comprovar a informação por meio de declaração acadêmica.

As provas para o concurso vão ocorrer no dia 25 de julho, presencialmente, no horário de 9h às 12h. A perspectiva é de que 500 estudantes participem do certame. Na ocasião, será obrigatório o uso de máscaras tanto para a confirmação da inscrição como para a realização da prova.

O resultado do concurso de bolsas Centec 2021 será divulgado no dia 27 de julho, no local de realização da prova, além do site da instituição: www.centec-am.com.br, e suas mídias sociais: www.facebook.com/centecam; Instagram: @centecam.