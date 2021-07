Após ser atingido por caminhão, carro invade quarto onde crianças dormiam em Manaus

O veículo pesado sofreu uma pane mecânica e saiu deslizando, desgovernado, por uma ladeira. No percurso, ele arrastou uma motocicleta e dois carros. Com o impacto, um deles invadiu a parede de uma casa e foi parar dentro do quarto onde estavam uma mulher de 25 anos, uma menina de 8 e outro de dois anos.

Manaus/AM - Um carro invadiu a casa onde duas crianças e uma mulher dormiam, após ser atingido por um caminhão do tipo cavalo mecânico que pertence a uma empresa. O acidente ocorreu por volta das 9h, na rua Ferreira Pena, no Centro, nesta sexta-feira (2).

