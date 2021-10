Equipes de serviço fazem testagem para trabalhar no jogo Manaus FC x Ypiranga

Manaus/AM - Foi realizada neste sábado (16) testagens de detecção do novo coronavírus nas equipes de serviço que vão trabalhar no jogo Manaus Futebol Clube x Ypiranga, no domingo (17), na Arena da Amazônia.

As testagens estão sendo realizadas realizadas no Centro de Convenções do Amazonas - Vasco Vasques. A previsão é que sejam testados 900 trabalhadores das 9h às 19h deste sábado.

Para entrar no estádio, cada pessoa deve apresentar o ingresso, a carteira de vacinação, com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra um Covid-19, junto a um documento oficial com foto.

Quem se vacinou em um intervalo menor que 15 dias da data do jogo, ou seja, depois do dia 1 ° de outubro, terá que apresentar também teste antígeno ou RT-PCR negativo para Covid-19.