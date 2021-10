Ação na Ponta Negra terá aulas de zumba e serviços de saúde gratuitos

A edição da Tenda RespirAR , deste domingo, especial Outubro Rosa, contará com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), com a presença da Enfermeira OncoHematologista, Mônica Maquiné. A especialista estará orientando as mulheres sobre a importância da realização dos exames preventivos e outros hábitos para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do colo de útero e mama.

