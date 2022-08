Equipe do vereador Amom Mandel sofre atentado a tiros em Manaus

Segundo a assessoria do político, o carro onde os funcionários estavam foi baleado por homens que surgiram armados em uma motocicleta de placa não identificada. O vereador estava em outro carro com outra parte da equipe.

Manaus/AM – A equipe do vereador Amom Mandel sofreu um atentado enquanto trabalhava na apuração de denúncias relacionadas ao transporte coletivo. A tentativa de homicídio ocorreu na última terça-feira (2), no bairro Cidade de Deus, zona Norte.

