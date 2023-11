Entrega de documentos do projeto CNH Social encerra nesta semana no Amazonas

Manaus/AM - Encerra na próxima quinta-feira (30), a entrega da documentação dos contemplados no segundo ciclo do projeto “CNH Social”, que moram em municípios do Amazonas.

Aqueles que ainda não realizaram essa etapa do processo, terão que procurar de forma presencial, os postos de atendimento do Detran-AM e nas autoescolas credenciadas em cada município, para realizarem o agendamento e a entrega da documentação.

Para as pessoas que realizaram a inscrição e ainda não sabem se foram selecionadas, basta acessar o site do programa “Detran Cidadão” (www.detrancidadao.am.gov.br) e verificar a lista disponível.

Documentos

Os documentos a serem apresentados são: RG (original e cópia); CPF (original e cópia); comprovante de residência referente aos últimos três meses (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de quitação eleitoral (obtido pelo site do TRE); comprovante de renda (original e cópia); duas fotos 3×4 (exceto para Manaus e para os municípios de Parintins, Humaitá, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Tefé, pois esses já possuem captura de imagem); e declaração de hipossuficiência econômica.

No caso dos contemplados que forem moradores dos municípios de São Paulo de Olivença, Fonte Boa, Amaturá e Atalaia do Norte, haverá a solicitação para realizarem a atualização do Cadastro Único (CadÚnico). Após a atualização, caso não sejam preenchidas as vagas disponibilizadas, será aberta uma nova fase de inscrição.