Enfermeiros ameaçam fazer greve em Manaus contra suspensão de piso salarial

Manaus/AM – Enfermeiros e técnicos de enfermagem voltaram a protestar contra a suspensão do piso salarial da Enfermagem. Os trabalhadores estão reunidos na manhã desta sexta-feira (9), na frente do Teatro Amazonas, no Centro, e sinalizaram que pretendem fazer uma greve para reverter a decisão.

Enfermeiros fazem protesto em Manaus contra suspensão de piso salarial pic.twitter.com/limmS079tj — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 9, 2022

“Se não for pago esse piso, se continuar suspenso e não fizerem alguma coisa a enfermagem vai parar, ficar 30% dentro do hospital e 70% para porque não é justo”, disse Graciete Mouzinho, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social no Estado o Amazonas.

A categoria destaca que encara como desrespeito das autoridades a suspensão, uma vez que na pandemia eles foram considerados heróis pelo trabalho incansável e por colocarem suas próprias vidas em perigo para garantir a saúde de outras pessoas.

“Os políticos quando houve a pandemia subiram nos palanques para aplaudir e dizer ‘esses heróis’ e agora os próprios políticos nos tratam como palhaços nos viram as costas”, diz Graciete.

Denilson Vilar, condutor de ambulância do Samu, também relata a resistência que os protestos têm sofrido e afirma que na última quarta-feira (7), chegou a ser agredido no desfile realizado no Sambódromo quando alguns profissionais tentaram se manifestar no local.

“O profissional da saúde antes era visto como herói e agora é tratado como marginal, baderneiro. Jogaram até portão nas minhas costas, não queriam deixar os trabalhadores entrarem para desfilar de forma pacífica, ordeira, para mostrar sua indignação com o descaso público com o trabalhador da saúde que sofreu por 2 anos e perdeu colegas”, afirma.

Eles afirmam que as manifestações vão continuar inclusive dentro dos hospitais e postos de trabalho. O protesto de hoje segue para a Praça da Polícia às 10h, onde deve encerrar.