Acidente deixa motociclista ferido e trânsito congestionado em Manaus

Por conta da colisão, as avenidas Efigênio Salles e Cosme Ferreira ficaram congestionadas no sentido Bola do Coroado.

Um carro modelo Uno, de cor azul, bateu contra uma motocicleta no sentido bairro/centro da avenida André Araújo. O motociclista foi socorrido por agentes do Samu e encaminhado a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico.

