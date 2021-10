Encerram hoje inscrições para compor o Conselho Estadual do Idoso

Manaus/AM - Termina hoje (25), o prazo para inscrição de entidades interessadas da sociedade civil ligadas a atividades de interesses de idosos, para participar da assembleia do processo de eleição para composição do Conselho Estadual do Idoso do Amazonas (CEI-AM), para o biênio 2022/2024.

A solicitação de inscrição deve ser endereçada, até às 16h, à Comissão Organizadora do Pleito, instituída legalmente pela Resolução nº 01/2021 do CEI-AM, que atende na sala do Centro de Referência e Apoio da Mulher (Cream), situado na Avenida Presidente Kennedy, 399, no bairro de Educandos.

Podem se inscrever entidades que tenham atuação no atendimento e /ou promoção de defesa dos direitos da pessoa idosa, entidades de pesquisa e entidades de classe.

A Comissão Eleitoral apreciará a documentação e no próximo dia 05/11 divulgará no site da Sejusc as entidades habilitadas a participar do processo.