Empresas de fios e cabos elétricos de baixa tensão são autuadas após fiscalização em Manaus

Manaus/AM - O consumidor amazonense deve ficar atento na hora de comprar fios e cabos elétricos de baixa tensão. De acordo com o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), cerca de 40% por cento das marcas desses itens coletadas do comércio local e nacional foram reprovadas na manhã desta quinta-feira (19), após perícias realizadas no laboratório do órgão.



Durante uma semana, o Ipem coletou produtos de todas as marcas que são praticadas no estado do Amazonas, marcas locais e nacionais. Foram coletadas e periciadas sete marcas – TopCables, AmazonCabos, Luzzano, FlexCabos, Tekfio, Nortcabos e Total Flex –, sendo reprovadas as marcas Luzzano, Tekfio e Total Flex, por estarem irregulares e com material de baixa qualidade, fora das especificações do Inmetro. As empresas com produtos irregulares serão autuadas, e terão prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao órgão. As multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.





Fiscalização 4.0 – O Ipem-AM está inovando as fiscalizações com uma nova tecnologia, utilizando o microhmímetro, capaz de avaliar a qualidade do material empregado na fabricação dos fios e cabos. A ação leva em conta que os itens são parte importante na instalação elétrica de um imóvel e que, se adquiridos de forma irregular, podem gerar aumento do consumo de energia elétrica e superaquecimento na fiação, podendo até provocar incêndio.



Em 2020, o Ipem-AM fiscalizou 2.498 amostras de fios e cabos elétricos de baixa tensão, das quais 1.102 unidades foram interditadas por apresentar irregularidades, como a baixa quantidade de cobre no produto.



Ouvidoria – O consumidor pode entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM e fazer denúncias, reclamações, tirar dúvidas ou enviar sugestões, bastando ligar no número 0800 092 2020, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou enviar mensagem pelo Fale Conosco no site do órgão: www.ipem.am.gov.br.