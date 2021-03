Empresa é notificada por venda irregular de ovos de páscoa em Manaus

Manaus/AM - Uma empresa localizada na avenida via láctea, no bairro Aleixo, foi flagrada comercializando 100 unidades de ovos de páscoa, de fabricação própria, sem a devida indicação de peso do produto. A fiscalização ocorreu, nesta segunda-feira (29), pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM). A empresa foi notificada e tem um prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao instituto, e pode ser penalizada com multas que variam de R$ 1.500 a R$ 1,5 milhão.

De acordo com o órgão, a operação 'Páscoa' fiscalizou mais de 700 unidades de ovos de chocolate e testou 196 amostras, para verificar o peso e a segurança dos brinquedos acompanhados como brindes nos chocolates. Foram analisadas marcas locais, nacionais e internacionais, como: Garoto, Nestlé, Lacta, Ferrero Rocher, Guylian (Bélgica) e Perugina (Itália).

O Ipem-AM orienta os consumidores que, ao fazer a compra dos ovos de páscoa, devem ficar atentos para o peso do produto; verificar a numeração, de acordo com a marca de cada produto; e no caso dos ovos de páscoa que oferecem brindes, como brinquedos para as crianças, os pais e responsáveis precisam observar se na embalagem possui a seguinte frase: “Atenção: Contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade”; o brinde deve apresentar o selo do Inmetro.

Caso o consumidor desconfie de possíveis irregularidades em relação à quantidade e brindes oferecidos sem a certificação do Inmetro, denuncie ao Ipem-AM, por meio da Ouvidoria no e-mail: [email protected] ou pelo Fale Conosco no endereço: www.ipem.am.gov.br