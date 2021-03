Bolsa Universidade abre credenciamento de instituições de ensino em Manaus

Manaus/AM - O credenciamento de Instituições de Ensino Superior (IES) vai acontecer na próxima segunda-feira (05). As instituições particulares de Manaus, interessadas em ofertar cursos de graduação por meio do Programa Bolsa Universidade (PBU) – acesso 2021/2 receberam orientações sobre os procedimentos e etapas do credenciamento, em reunião realizada pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), gestora dos programas socioeducacionais do município.

A previsão é que o edital de inscrições do processo seletivo, que irá ofertar bolsas de estudos integrais e parciais (50% ou 75%) e contemplar a população de baixa renda, seja lançado até o final deste mês. O edital de credenciamento de instituições foi publicado na edição n° 5.063, do Diário Oficial do Município, da última sexta-feira (26).

A parceria entre o PBU e instituições parceiras se dá por meio de compensação tributária, quando há uma renúncia fiscal dentro dos tributos municipais em troca das bolsas de estudos. A instituição deve apresentar a estimativa do montante relativo à isenção, demonstrando o valor estimado da desoneração.

Para entregar a documentação exigida em edital, as instituições de ensino interessadas devem comparecer à Espi/Semad, localizada na avenida Compensa, 770, bairro Vila da Prata, zona Oeste. O atendimento na sede é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h e deve ser agendado pelo número (92) 98855-2133.