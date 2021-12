Embriagado, motorista de carreta causou acidente com Amarelinho que matou gari em Manaus

Manaus-AM - O capotamento do Amarelinho que terminou com a morte do gari Domingos Santana da Silva, de 36 anos, na manhã desta segunda-feira (20), na Bola da Suframa, foi causado pelo motorista da carreta de placa POU-6688. Gari morre esmagado por ônibus amarelinho na bola da suframa em Manaus pic.twitter.com/RQoDKrCo1T — Babilônia (@hamudaniel19) December 20, 2021 Segundo a polícia, José Alves de Santos, de 62 anos, estava bêbado, perdeu o controle da carreta, fazendo o Amarelinho bater, capotar e tombar em cima da vítima. Colegas de trabalho retiraram o veículo de cima da vítima que foi atendida pela agentes do Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Gari morre esmagado por ônibus amarelinho na bola da suframa em Manaus pic.twitter.com/gCrKs78pNC — Babilônia (@hamudaniel19) December 20, 2021 A polícia levou o motorista bêbado para o 1º DIP.

