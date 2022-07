Em menos de 4h, dois homens sãos executados dentro de casas no mesmo bairro em Manaus

Manaus/AM - Geibson da Conceição Anaquery, de 34 anos, foi morto ao ter a casa invadida na madrugada de hoje (12), na Rua Menino Jesus, comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, zona leste.

Conforme a polícia, o irmão de Geibson relatou que ele estava em casa dormindo, por volta das 3h, momento em que três indivíduos, ainda não identificados, entraram na casa e o executaram com disparos de arma de fogo.

A maioria dos disparos atingiu a cabeça do homem, que morreu na hora. Horas antes, um outro homem, identificado como Aldair Borges Ribeiro, 24, já tinha sido morto no mesmo bairro.

Na execução do crime, foi usado o mesmo modus operandi do caso de Geibson. Criminosos com o rosto coberto com balaclavas invadiram o imóvel e atiraram várias vezes contra Aldair, que também estava dormindo no momento do ataque.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga os dois casos e deve cruzar informações para descobrir se eles podem ter sido cometidos pelas mesmas pessoas.