Avenidas de Manaus vão ganhar semáforos inteligentes nos próximos dias

O diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, explica que basicamente o semáforo irá reconhecer a fila de veículos de uma via e ajustar o tempo semafórico automaticamente.

Segundo a Prefeitura de Manaus e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a assinatura da ordem de serviço para instalação dos novos equipamentos devem acontecer nesta quarta-feira (13), na sede do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Na ocasião, o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, estará no local para dar detalhes sobre o funcionamento do novo sistema semafórico.

