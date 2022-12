Em Manaus, policlínica comemora 7 mil testes rápidos de HIV e ISTs em 1 ano

Neste período de um ano, foram identificados ainda cinco casos de hepatite B e oito de hepatite C. A enfermeira explica que nesses casos, os pacientes são encaminhados ao serviço de referência com exames mais específicos para iniciar o tratamento das doenças.

Manaus/AM - Em um ano em atividade, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Policlínica Codajás, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), comemora a marca de 7 mil testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C realizados em mais de 1.700 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.