Com panetone de até R$ 50, veja preços de itens da Ceia de Natal em mercados de Manaus

Manaus/AM - Uma pesquisa comparativa de preços de produtos utilizados na ceia natalina, foi divulgada, nesta quinta-feira (22), pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM). O preço de mais de 60 itens foi realizado no período de 12 a 21 de dezembro, em nove supermercados de Manaus.

Os itens mais populares nas ceias de Natal e Ano Novo tem preços variados nos sete principais supermercados. O peru varia de R$ 27,78 a R$ 42,90 o quilo. O panetone, de R$ 9,90 a R$ 49,90, enquanto o vinho tinto tem preços que vão de R$ 14,30 a R$ 30,09.



A lista de preços da pesquisa pode ser conferida no site do órgão estadual de defesa do consumidor, no endereço www.procon.am.gov.br.