Em Manaus, evento Conecta Brasil vai abordar IA e Analytics aplicados em comunicação e marketing

ABRADI- A Abradi é uma instituição nacional sem fins lucrativos que tem como foco cuidar dos interesses das empresas desenvolvedoras de serviços digitais no Brasil. A entidade conta com centenas de associados em 11 regionais, atingindo diretamente os profissionais da área, educando e ajudando o mercado a evoluir.

O Conecta Brasil terá como palestrantes: o Presidente da ABRADI Regional São Paulo, Associação Brasileira dos Agentes Digitais e CEO e Fundador da VitaminaWeb, Rodrigo Neves. Rodrigo é Bacharel em Sistemas de Informação com ênfase em Planejamento Estratégico pelo Mackenzie e MBA em Gestão de Tecnologia pela FIAP, e tem mais de 16 anos de experiência com tecnologias para internet.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Sympla, clique aqui para abrir o link. Será o terceiro evento da Associação Brasileira dos Agentes Digitais (ABRADI) - Regional Norte, trazendo aos profissionais da região novas tendências em comunicação digital.

Manaus/AM - Acontece em Manaus, no próximo dia 2 de Dezembro, o Conecta Brasil – Edição Norte, com o tema “Inteligência Artificial e Vídeo Analytics aplicados em Comunicação e Marketing”.

