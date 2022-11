Em 10 meses, casos de HIV diminuem em Manaus; veja dados

Para prevenção da transmissão do HIV/Aids, são realizadas ações como a distribuição de preservativos de forma gratuita nas unidades de saúde e também é oferecida a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), que consiste no uso diário de uma medicação antirretroviral que tem a função de impedir que a pessoa, com critérios de eleição para o uso, seja infectada pelo HIV. A oferta da PrEP é realizada na Clínica de Saúde da Família Raimundo Franco de Sá, zona Oeste; na Clínica da Família Carmen Nicolau, zona Norte; Clínica da Família Desembargador Fábio do Couto Valle, zona Leste; e UBS Dr. Luiz Montenegro, zona Sul.

